«Северные потоки», «Час Земли» и телеграммы Сталина. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Кремле. Ожидается череда рутинных встреч, «день спокойный».
Также пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, вступительное слово главы государства может быть опубликовано.
Совещание с правительством по реализации послания Федеральному собранию «сдвинуто было на неделю»: «Мы ожидаем на следующей неделе это совещание».
Насчет личного участия Путина в саммите БРИКС в ЮАР в августе «решение пока не принималось».
О встречах Путина с людьми
Такие встречи президента с гражданами, как в Мариуполе, «нельзя назвать новым стилем Путина»: «Путин всегда старается обеспечить себе многообразие источников информации — и особенно по тем темам, которые он держит под своим личным контролем».
«То, что он принял решение лично все это посмотреть на месте, это вполне естественно», «Путин всегда так делает».
В результате такого экспромта «никто не поседел».
О действиях Дании вокруг «Северных потоков»
Кремль предлагает посмотреть, что будет «дальше стоять» за приглашением оператора «Северного потока — 2» для подъема подозрительного предмета рядом с газопроводом, но это «позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования».
Критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту — а судя по всему имеет.
«Расследование должно быть прозрачным, транспарентным, инклюзивным».
О контроле реэкспорта властями Казахстана
«Это не новость, что страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки оказывают неприкрытое, грубое давление на целый ряд государств, которые не присоединяются к незаконным ограничениям».
«Сами эти государства нам об этом говорят. К сожалению, им приходится с этим натиском сталкиваться. Это требует особого внимания и с нашей стороны, и со стороны этих государств».
«Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски».
«Россия и Казахстан — это союзники, большие друзья. Мы их ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями. И будем продолжать их развивать».
О спецпредставителе США по Белоруссии
«Соединенные Штаты продолжают фактически прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая Белоруссию».
«Это, конечно, требует особого внимания прежде всего со стороны наших белорусских друзей». В России тоже не могут «оставаться индифферентными, безучастными», но уверены, что Белоруссия сможет воспрепятствовать действиям американцев.
В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции.
Это связано «как раз с тем», что ее организатор — Всемирный фонд дикой природы (WWF) — признан в РФ иностранным агентом.
О решении Медведева вспомнить телеграммы Сталина
Кремль не видит ничего предосудительного в решении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева зачитать руководителям оборонной сферы телеграммы Иосифа Сталина: «Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому это бесценный опыт».