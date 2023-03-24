90-летняя черепаха из США впервые стала отцом тройни Его партнерше 53 года.
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
13:50 (мск), источник: ТАСС

«Северные потоки», «Час Земли» и телеграммы Сталина. Темы брифинга Пескова

Встречи президента РФ Владимира Путина, приглашение оператора «Северного потока — 2» поднять неизвестный объект рядом с газопроводом и назначение спецпредставителя США по Белоруссии стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Кремле. Ожидается череда рутинных встреч, «день спокойный».

Также пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, вступительное слово главы государства может быть опубликовано.

Совещание с правительством по реализации послания Федеральному собранию «сдвинуто было на неделю»: «Мы ожидаем на следующей неделе это совещание».

Насчет личного участия Путина в саммите БРИКС в ЮАР в августе «решение пока не принималось».

О встречах Путина с людьми

Такие встречи президента с гражданами, как в Мариуполе, «нельзя назвать новым стилем Путина»: «Путин всегда старается обеспечить себе многообразие источников информации — и особенно по тем темам, которые он держит под своим личным контролем».

«То, что он принял решение лично все это посмотреть на месте, это вполне естественно», «Путин всегда так делает».

В результате такого экспромта «никто не поседел».

О действиях Дании вокруг «Северных потоков»

Кремль предлагает посмотреть, что будет «дальше стоять» за приглашением оператора «Северного потока — 2» для подъема подозрительного предмета рядом с газопроводом, но это «позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования».

Критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту — а судя по всему имеет.

«Расследование должно быть прозрачным, транспарентным, инклюзивным».

О контроле реэкспорта властями Казахстана

«Это не новость, что страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки оказывают неприкрытое, грубое давление на целый ряд государств, которые не присоединяются к незаконным ограничениям».

«Сами эти государства нам об этом говорят. К сожалению, им приходится с этим натиском сталкиваться. Это требует особого внимания и с нашей стороны, и со стороны этих государств».

«Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски».

«Россия и Казахстан — это союзники, большие друзья. Мы их ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями. И будем продолжать их развивать».

О спецпредставителе США по Белоруссии

«Соединенные Штаты продолжают фактически прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая Белоруссию».

«Это, конечно, требует особого внимания прежде всего со стороны наших белорусских друзей». В России тоже не могут «оставаться индифферентными, безучастными», но уверены, что Белоруссия сможет воспрепятствовать действиям американцев.

О «Часе Земли»

В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции.

Это связано «как раз с тем», что ее организатор — Всемирный фонд дикой природы (WWF) — признан в РФ иностранным агентом.

О решении Медведева вспомнить телеграммы Сталина

Кремль не видит ничего предосудительного в решении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева зачитать руководителям оборонной сферы телеграммы Иосифа Сталина: «Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому это бесценный опыт».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Едва я опубликовал эту песню в соцсети, посыпались восторженные отклики и от украинцев. Но все изменилось буквально за день"
"Я потеряла все, что у меня было. Я потеряла свое место в шоу-бизнесе, а я была самой горячей суперзвездой"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирПесков Дмитрий