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16:04 (мск), источник: РБК

Суд Армении счел законным признание юрисдикции МУС задним числом

Власти Армении хотят ратифицировать договор о Международном уголовном суде с оговоркой, что он начнет действовать с 12 мая 2021 года. Минюст связал это с «агрессией» со стороны Азербайджана.

Источник: РИА "Новости"

Конституционный суд Армении признал соответствующим Основному закону страны ретроактивное признание юрисдикции Международного уголовного суда и соответствующих обязательств Еревана перед ним (при котором действие юридических норм распространяется на период до их вступления в силу), передает News.am.

Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования, пишет издание.

Армения подписала Римский статут (договор о Международном уголовном суде, МУС) в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд Армении признал договор противоречащим Основному закону.

С тех пор Конституция Армении поменялась дважды. Правительство страны в конце 2022 года одобрило проект закона о ратификации Римского статута и решило вновь обратиться за разъяснениями в Конституционный суд, отмечает Arminfo.

Вместе с законопроектом правительство одобрило и декларацию о ретроактивном признании юрисдикции МУС. Это необходимо для того, чтобы полномочия Международного уголовного суда распространялись на действия Азербайджана во время вооруженного конфликта между двумя странами, сообщал министр юстиции Армении Григор Минасян. В соответствии с предложенной оговоркой Римский статут вступит в силу с 12 мая 2021 года.

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, страна подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей документа. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Римский статут ратифицировали 123 страны, в том числе ЕС, вся Латинская Америка, Канада, Австралия и ряд других государств. Не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в том числе США, Россия и Китай.

Украина подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России».

17 марта палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». Они, согласно заявлению МУС, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». В Кремле и МИДе решение суда назвали «ничтожным», напомнив, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Следственный комитет позднее возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей, принявших решение о выдаче ордеров.

20 марта председатель национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что не представляет себе ситуации, при которой президента России Владимира Путина можно арестовать в случае его визита в какую-либо страну, передавало издание News Armenia.

«На мой взгляд, это [решение МУС] скорее политическая и, возможно, даже историческая констатация», — сказал он.

На вопрос о вероятности ареста Путина в случае его посещения Армении после ратификации Римского статута Симонян отвечать отказался. «Давайте пока ратифицируем Римский статут, а потом уже решим, что делать дальше. Мне интересно, что сделают в других странах в случае его приезда», — отметил он.

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