В МИД заявили о возможном требовании компенсаций из-за «Северных потоков»

«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов “Северный поток”, — сказал он.
Биричевский напомнил, что после появления расследования американского журналиста Сеймура Херша постпредство распространило проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании произошедшего.
«Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие “добавленной стоимости” у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей», — добавил дипломат.
В сентябре 2022 года произошли взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», через которые в Европу шел российский газ. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Эти страны проводят расследования, но ни к каким результатам они пока не пришли. Президент Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.
По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на «Северные потоки» стоит некая проукраинская группировка, а Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.