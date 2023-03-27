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09:10 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: Минфин предложит ввести льготную ипотеку для чиновников

Минфин в этом году намерен предложить правительству ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих, сообщает РБК. По словам неназванного чиновника, идея субсидирования процентной ставки по ипотеке для чиновников прорабатывается уже два года, но у нее есть противники. Кто именно не поддерживает инициативу, не уточняется.

Источник: Агентство «Москва»

РБК ссылается на доклад «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год». Согласно ему, Минфин представит правительству «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета». Утверждается, что инициатива направлена на мотивацию чиновников к «долгосрочному эффективному труду».

Источник РБК подтвердил, что речь идет о механизме льготной ипотеки. «Это будет субсидирование процентной ставки по сути, а не выдача субсидий единовременных (в рамках действующих программ обеспечения жильем госслужащих.— “Ъ”)», — пояснил он.

С 2009 года в России введен механизм предоставления единовременных субсидий госслужащим на приобретение жилья. Госслужащие со стажем не менее трех лет могут претендовать на однократную субсидию. Условия получения — отсутствие собственной жилплощади или проживание в квартире, где общая площадь составляет менее 15 кв. м на человека, в коммунальной квартире или общежитии. Размер субсидии вычисляют по формуле, учитывающей положенную площадь на семью, жилье в наличии, стоимость квадратного метра в регионе.

Лаура Кеффер

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