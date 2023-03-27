Венгрия одобрила присоединение Финляндии к НАТО

Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО, передает AFP.
Теперь для официального приглашения Финляндии в альянс не хватает только ратификации Генассамблеей парламента Турции, она также рассмотрит протокол о членстве на этой неделе. 23 марта заявку Хельсинки одобрил комитет по иностранным делам турецкого парламента.
До этого президент страны Саули Ниинистё летал в Анкару, где встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи Эрдоган объявил о начале процесса ратификации заявки Финляндии. Когда она будет принята всеми странами — членами блока, генсек НАТО Йенс Столтенберг должен официально пригласить Финляндию в альянс.
На прошлой неделе Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО: таким образом, на национальном уровне все процедуры для вступления Финляндии в альянс были завершены.
Кремль отмечал, что вступление Финляндии в НАТО не несет угрозы для России, поскольку она, как и Швеция, никогда не претендовала на то, чтобы стать «анти-Россией». Для них также отсутствует угроза со стороны Москвы, заявили в Кремле.