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03:18 (мск), источник: © РИА Новости

Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила выдавать соотечественникам российские паспорта в зарубежных представительствах.

Источник: РИА "Новости"

«Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом», — сказала Москалькова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, то ему для этого нужно приехать в Россию и оформить документ.

«Конечно, это людям сложно. Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще. И мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт», — сообщила Москалькова.

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