Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей

«Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом», — сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, то ему для этого нужно приехать в Россию и оформить документ.
«Конечно, это людям сложно. Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще. И мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт», — сообщила Москалькова.