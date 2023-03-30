Песков прокомментировал задержание корреспондента WSJ

«Это прерогатива ФСБ… уже было заявление от Федеральной службы безопасности, здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным», — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Москва сотрудничать с американскими спецслужбами по этому делу.
Песков подчеркнул, что детали ему неизвестны. На просьбу уточнить, что означает задержание с поличным, когда ему вменяется шпионаж, Песков сообщил, что не владеет деталями.
«Нет, уточнить я не могу, я не владею деталями. Еще раз повторяю — это прерогатива спецслужб, которые как раз со шпионами и борются», — сказал Песков.
Песков добавил, что в Кремле следят за публикациями зарубежных СМИ и знакомы с публикациями Гершковича. На просьбу прокомментировать отношение к публикациям журналиста пресс-секретарь главы государства отметил, что публикации принимаются к сведению.
«Какое может быть отношение. Мы принимаем к сведению то, что публикуется в данном случае», — заключил Песков.
Кроме того, на вопрос, может ли задержание журналиста Wall Street Journal быть ответной мерой обвинениям в отношении россиянина Сергея Черкасова со стороны США в шпионаже и поводом для возможных переговоров об обмене заключенными в будущем, Песков ответил, что не располагает такой информацией. «Мне нечего сказать», — сказал Песков.
Ранее власти США предъявили российскому гражданину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом.
Согласно документу, Черкасову, которого в Вашингтоне считают сотрудником российской разведки, приписывают попытки под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовать в США «в качестве агента иностранной державы», а также мошенничество с использованием виз, банковских и электронных средств.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба.
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