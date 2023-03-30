Задержание журналиста WSJ, судьба лавры и короткая рабочая пятница. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле.
После 15:00 мск Путин по видео-конференц-связи будет участвовать в открытии фармацевтических заводов в Петербурге, Саранске и Калининграде. Также в нем примут участие вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, главы регионов и фармкомпаний.
Насчет непосредственного участия Путина в мероприятиях вокруг АЭС «Аккую» 27 апреля, о чем заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, «пока точных решений не принималось». «Единственное, что можно сказать, — что так или иначе российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии».
О задержании журналиста The Wall Street Journal
Комментарии в связи с инцидентом — «это прерогатива ФСБ, от них уже было заявление».
«Единственное, что могу сказать: насколько нам известно, его взяли с поличным». Так что «речь идет не о подозрениях».
В Кремле надеются, что инцидент не повлечет никаких дополнительных проверок корпунктов российских СМИ за рубежом, «этого не должно быть». В то же время в РФ «те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, если у них есть действующая аккредитация, могут продолжать работать».
О ситуации вокруг Киево-Печерской лавры
Требование киевских властей к монахам лавры покинуть монастырь Кремль «решительно осуждает». «Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей».
Потребуется ли принимать клириков в России, «если они будут вытеснены из лавры, дальше все будет уже зависеть от их решения». «Я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе, в случае если это потребуется».
О сокращенном рабочем дне в пятницу
Инициатива депутатов сначала должна «обсуждаться в парламенте». «У нас таких обсуждений не ведется».
Действительно, президенту периодически приходится работать в том числе вечерами и ночами, однако «вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если оно будет принято».
«В администрации президента есть целый ряд подразделений, которые обеспечивают, конечно, деятельность главы государства», даже когда тот работает допоздна. Но у АП никакой «гостиницы нет».