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22:33 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над призывом представителя Белого дома Джона Кирби к американцам покинуть Россию, предположив, что речь идет о тех, кто занимается шпионажем.

Источник: © РИА Новости

«Мне кажется, Джон забыл перед словом “американцев” добавить “занимающихся шпионажем”. Наверное, это было сказано между строк», — написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя новость о том, что Кирби повторил призыв госдепартамента США отказаться от поездок в Россию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ареста журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал остающихся в России американских граждан «немедленно покинуть» страну.

Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.

WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».

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