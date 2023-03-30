Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию

«Мне кажется, Джон забыл перед словом “американцев” добавить “занимающихся шпионажем”. Наверное, это было сказано между строк», — написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя новость о том, что Кирби повторил призыв госдепартамента США отказаться от поездок в Россию.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ареста журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал остающихся в России американских граждан «немедленно покинуть» страну.
Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».