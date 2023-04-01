«Денежная кошка» из дальневосточного заповедника попала на видео Хищник исследует территорию в ночной тиши
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
18:19 (мск), источник: Газета.Ру

Эрдоган утвердил ратификацию парламентом заявки Финляндии на членство в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение национального парламента о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте Официальной газеты турецкого лидера.

Источник: Reuters

«Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования», — говорится во второй статье принятого закона.

Ранее глава шведского Министерства иностранных дел Тобиас Билльстрем заявил, что членство Финляндии в НАТО «не будет полным» без Швеции. Билльстрем отметил, что Стокгольм «неустанно» будет работать над тем, чтобы Швеция также стала членом альянса.

Таким образом, теперь все государства Североатлантического альянса ратифицировали заявку Хельсинки.

27 марта венгерский парламент проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Следом, в ночь на 31 марта, Генассамблея парламента Турции также ратифицировала протокол о членстве Финляндии в организации.

В мае прошлого года Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Ранее 28 стран НАТО одобрили эти заявки, за исключением Венгрии и Турции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Известен размер гонорара Джанабаевой после отмены концертов Меладзе
Врачей Коммунарки отстранили от лечения Костомарова
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО