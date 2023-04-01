Эрдоган утвердил ратификацию парламентом заявки Финляндии на членство в НАТО

«Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования», — говорится во второй статье принятого закона.
Ранее глава шведского Министерства иностранных дел Тобиас Билльстрем заявил, что членство Финляндии в НАТО «не будет полным» без Швеции. Билльстрем отметил, что Стокгольм «неустанно» будет работать над тем, чтобы Швеция также стала членом альянса.
Таким образом, теперь все государства Североатлантического альянса ратифицировали заявку Хельсинки.
27 марта венгерский парламент проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Следом, в ночь на 31 марта, Генассамблея парламента Турции также ратифицировала протокол о членстве Финляндии в организации.
В мае прошлого года Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Ранее 28 стран НАТО одобрили эти заявки, за исключением Венгрии и Турции.