Экс-глава Косова отверг обвинения Спецсуда в военных преступлениях

ГААГА, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший лидер непризнанного Косова Хашим Тачи отверг обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, выдвинутые против него прокуратурой Специального суда по Косову. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на открытии судебного процесса, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.
Как утверждается в обвинительном акте, Тачи несет личную уголовную ответственность по шести пунктам за преступления против человечности и по четырем пунктам — за военные преступления. Ему в вину вменяются убийства, пытки, жесткое обращение, незаконные и неправомерные аресты и содержание под стражей, имевшие место в 1998—1999 годах в Косове и на севере Албании. Вместе с ним по данному делу проходят еще три человека: два бывших спикера парламента Якуп Красничи и Кадри Весели, а также бывший депутат партии «Самоопределение» Реджеп Селими.
«Я понимаю выдвинутые против меня обвинения, — заявил Хашим Тачи. — Я не признаю себя виновным».
Согласно обвинительному акту, все четверо являлись членами Освободительной армии Косова (ОАК) и в качестве таковых несут ответственность за преступления, совершенные в контексте не носящего международный характер конфликта в Косове. Эти преступления являлись частью широко распространенных и систематических атак против людей, которые, как предполагается, не поддерживали действия ОАК. В общей сложности 140 жертв преступлений должны принять участие в процессе.
Специальный суд по Косову учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой ОАК в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также к торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.