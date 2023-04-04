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15:00 (мск), источник: РБК

Глава МИД Финляндии подписал акт о присоединении страны к НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал акт о присоединении страны в НАТО, передает Yle.

В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран-членов альянса. Финляндия станет 31 участником альянса, в штаб-квартире блока должны поднять флаг страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это событие историческим. Он отмечал, что присоединение Финляндии к альянсу усилит ее безопасность и сделает сам блок сильнее.

Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая после встречи, заявил, что благодарить за принятие в блок Хельсинки нужно российского президента Владимира Путина, так как североевропейскую страну к этому решению подтолкнули события на Украине.

Кремль, комментируя присоединение соседнего государства к блоку, назвал решение НАТО «посягательством» на безопасность и национальные интересы России.

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Финляндия подала заявку на вступление в альянс в мае прошлого года одновременно со Швецией. Изначально страны заявляли, что планируют вместе присоединиться к блоку. Однако против новых кандидатов выступали Турция и Венгрия.

Будапешт указывал на «оскорбления» со стороны финских и шведских властей, Анкара обвиняла их в содействии терроризму ввиду поддержки членов «Рабочей партии Курдистана» (Турция считает ее террористической).

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Финляндия в итоге смогла урегулировать спорные вопросы, в конце марта Турция и Венгрия одобрили ее заявку. Швеция все еще остается в статусе кандидата.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём 1 апреля заявил, что страна продолжит усилия, направленные на вступление в блок. По его мнению, без присоединения Швеции членство Финляндии «не будет полным».

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