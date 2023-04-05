07:00 (мск), источник: Аргументы и факты
КНР запустила патрулирование рядом с Тайванем
Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролива, сообщает РИА Новости.
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Речь идёт о специальной патрульно-инспекционной операции в центральной и северной частях пролива. Зоны патрулирования расположены наподалёку от острова Тайвань.
Отмечается, что патрулирование началось на фоне информации о встрече спикера палаты представителей Соединённых Штатов Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что китайские власти выступают категорически против каких-либо официальных контактов между Вашингтоном и Тайбэем. Он отметил, что Китай требует от США разъяснений по поводу ожидаемой встречи между Маккарти и Цай Инвэнь.
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай должен решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня.