МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за Украину

«Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса, Пекин является инициатором политического урегулирования кризиса, сторонником продвижения примирения и проведения переговоров и пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе», — заявила Мао Нин. Она отметила, что документ с изложением позиции Китая по политическому решению украинского кризиса всесторонне отражает соответствующую позицию, и история в конечном итоге покажет, кто на самом деле стоит на стороне справедливости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает за укреплением сотрудничества между Россией и Китаем, на этом фоне намерен наращивать взаимодействие с партнерами индотихоокеанского региона. Он подчеркнул, что «Китай отказался осудить российскую агрессию, поддерживает российскую экономику и пропаганду». Вместе с тем Столтенберг предостерег Китай от поставок оружия России, утверждает, что это стало бы «исторической ошибкой» и «имело бы существенные последствия».
МИД КНР в конце февраля опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.