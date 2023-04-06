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12:14 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за Украину

ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса, Пекин является инициатором политического урегулирования кризиса, сторонником продвижения примирения и проведения переговоров и пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе», — заявила Мао Нин. Она отметила, что документ с изложением позиции Китая по политическому решению украинского кризиса всесторонне отражает соответствующую позицию, и история в конечном итоге покажет, кто на самом деле стоит на стороне справедливости.

Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность, НАТО не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление.

Мао Нин
официальный представитель МИД КНР

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает за укреплением сотрудничества между Россией и Китаем, на этом фоне намерен наращивать взаимодействие с партнерами индотихоокеанского региона. Он подчеркнул, что «Китай отказался осудить российскую агрессию, поддерживает российскую экономику и пропаганду». Вместе с тем Столтенберг предостерег Китай от поставок оружия России, утверждает, что это стало бы «исторической ошибкой» и «имело бы существенные последствия».

МИД КНР в конце февраля опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.

Справка
О чем договорились в Москве Владимир Путин и Си ЦзиньпинРоссия и Китай не намерены сбавлять темпы сближения, следует из заявлений лидеров двух стран.
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