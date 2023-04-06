СМИ: Макрон не смог заставить лидера Китая изменить позицию по Украине

«Лидер Китая Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции по российскому конфликту на Украине после переговоров в четверг со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном», — говорится в европейской версии американской газеты.
По данным газеты, Макрон в ходе визита обращался к лидеру КНР, призывая того осудить якобы «агрессию РФ». При этом, как отмечает издание, Си Цзиньпин не упомянул Россию в своих заявлениях.
Газета обратила внимание и на «оплошность» в протоколе, которую в ходе встречи с лидером КНР допустил французский президент. По данным газеты, Макрон в ходе пресс-конференции говорил почти в 2 раза больше, чем принимающий его Си Цзиньпин. При этом последний, как отмечает издание, временами нетерпеливо поглядывал и тяжело вздыхал, пока Макрон продолжал свою речь.
Макрон 5—8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой.
В Елисейском дворце отмечали, что «Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта» на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что «не будет никакого “Минска-3”. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова “абсолютно подтверждают” позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию “на земле”, однако украинский режим в этом не заинтересован.