В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России

«Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов — тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства. Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ», — написал Горелкин.
По его словам, для отечественных госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России.
Депутат напомнил, что владелец Twitter Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств. «Теперь пользователям снова доступны твиты Кремля, многих министерств (в том числе МИД и Минобороны) и зарубежных посольств РФ», — пояснил Горелкин.