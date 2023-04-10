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10:50 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале предложил разблокировать социальную сеть Twitter в России.

Источник: Reuters

«Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов — тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства. Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ», — написал Горелкин.

По его словам, для отечественных госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России.

Депутат напомнил, что владелец Twitter Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств. «Теперь пользователям снова доступны твиты Кремля, многих министерств (в том числе МИД и Минобороны) и зарубежных посольств РФ», — пояснил Горелкин.

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