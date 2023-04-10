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13:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно число принявших гражданство Грузии россиян

В 2022 году гражданство Грузии приняли 3,3 тысячи россиян. Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики, передает «Sputnik Грузия» в Telegram.

Источник: Reuters

Из общего числа 1666 россиян воспользовались правом временного восстановления утерянного гражданства, 1625 получили его в порядке исключения, четверо — как бывшие граждане Грузии, двое добились получения в упрощенном порядке, сообщили в Минюсте.

Также стало известно, что только за март 2023 года грузинское гражданство получил 421 россиянин.

В 2022 году спрос на жилье в Грузии со стороны россиян, находящихся в Турции, вырос в 4,5 раза относительно результата 2021 года. Исследователи объясняют это низкими ценами на недвижимость в стране и закрытостью других регионов.

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