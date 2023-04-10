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Спецоперация на Украине
19:29 (мск), источник: ТАСС

Небензя заявил, что Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине

Вопрос о поставках оружия Киеву приобретает стратегическое измерение, отметил постпред России при ООН.

Источник: РИА "Новости"

ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Запад заинтересован не в прекращении кризиса на Украине, а в его затягивании. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации о рисках, порождаемых нарушением договоренностей по поставкам продукции военного назначения.

«Вопрос о поставках оружия Киеву приобретает стратегическое измерение, поскольку номенклатура продукции военного назначения постоянно расширяется. То есть в этом конкретном случае отдельные государства не просто нарушают свои обязательства, но и не ставят для себя никаких разумных ограничений, несмотря на крайне серьезные риски эскалации кризиса на Украине», — сказал он.

«Впрочем, в прекращении кризиса на Украине Запад не заинтересован. Он заинтересован в его затягивании, о чем без зазрения совести сам и заявляет», — сказал Небензя.

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