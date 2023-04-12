МВД РФ будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян

«Настоящим порядком регулируется взаимодействие государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведение проверки МВД РФ и его территориальными органами, вынесение ими заключения о несоблюдении таким гражданином РФ указанной обязанности», — сказано в проекте документа.
В нем отмечается, что основанием для проверки будут выявленные сотрудниками МВД факты нарушений, а также поступление информации о них от соответствующих государственных органов. Срок проведения проверки не должен превышать трех месяцев. Проверку будет проводить тот территориальный орган МВД, который принял заявку на выход из гражданства Украины.
«В случае подтверждения выявленного факта несоблюдения обязанности МВД РФ или его территориальным органом, проводящим проверку, выносится мотивированное заключение о несоблюдении гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины», — отмечается в проекте указа. Соответствующее заключение направляется самому гражданину и в ФСБ.
Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон, согласно которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. Граждане РФ, которые подали заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, будут обязаны не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, в том числе не получать и не использовать паспорт гражданина Украины. Если это требование будет нарушено, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а гражданин РФ — имеющим гражданство Украины.
Повторно с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин РФ сможет обратиться по истечении 10 лет. Закон вступает в силу 17 июня 2023 года.