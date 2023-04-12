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17:30 (мск), источник: © РИА Новости

Херш: Зеленский присвоил 400 миллионов долларов, выделенных Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и члены его окружения присвоили сотни миллионов долларов, которые США выделяли на закупку топлива, утверждает американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.

Источник: Official website of the President of Ukraine

«Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой. А кто платит за газ и нефть? Мы», — цитирует Херш «осведомленного американского сотрудника разведки».

По словам журналиста, сколько Киев платил за солярку, неизвестно.

Зеленский и многие из его окружения забирали себе «несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива», продолжает расследователь.

По оценке аналитиков из ЦРУ, в прошлом году было «присвоено по меньшей мере 400 миллионов долларов».

Директор ЦРУ Уильям Бернс в январе проинформировал украинского президента о коррупции в Киеве, передав ему список из 35 чиновников и генералов. Через полторы недели Зеленский уволил десяток самых «хвастливых» из них, не стеснявшихся разъезжать на своих новых «мерседесах», заключил Херш.

Еврокомиссия поставила перед Украиной несколько условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, среди которых — усиление борьбы с коррупцией. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, к безнаказанности и коррупции на Украине привела политическая цензура.

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