Херш: Зеленский присвоил 400 миллионов долларов, выделенных Вашингтоном

«Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой. А кто платит за газ и нефть? Мы», — цитирует Херш «осведомленного американского сотрудника разведки».
По словам журналиста, сколько Киев платил за солярку, неизвестно.
Зеленский и многие из его окружения забирали себе «несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива», продолжает расследователь.
По оценке аналитиков из ЦРУ, в прошлом году было «присвоено по меньшей мере 400 миллионов долларов».
Директор ЦРУ Уильям Бернс в январе проинформировал украинского президента о коррупции в Киеве, передав ему список из 35 чиновников и генералов. Через полторы недели Зеленский уволил десяток самых «хвастливых» из них, не стеснявшихся разъезжать на своих новых «мерседесах», заключил Херш.
Еврокомиссия поставила перед Украиной несколько условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, среди которых — усиление борьбы с коррупцией. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, к безнаказанности и коррупции на Украине привела политическая цензура.