NYT узнала о четырех вариантах развития конфликта на Украине из документов США

«Гипотетические сценарии включают смерть президентов [России и Украины] Владимира Путина и Владимира Зеленского, отстранение от руководства Вооруженными силами России и украинский удар по Кремлю», — говорится в публикации.
Также не исключаются вероятность переговоров между РФ и Украиной и применение тактического ядерного оружия в качестве крайней меры.
Издание отмечает, что этот документ — довольно типичный продукт, созданный спецслужбами. Он разработан для того, чтобы помочь военным, политикам и законодателям США оценить исход крупных событий и продумать возможные варианты действий. В частности, большую обеспокоенность у администрации Джо Байдена вызывает возможность удара Киева по Москве, так как это может спровоцировать резкую эскалацию со стороны России.
«Документ помечен как RELIDO, что указывает на то, что решение о раскрытии информации — например, иностранным партнерам — остается за определенными высокопоставленными чиновниками. Он датирован 24 февраля и помечен пометкой “Один год”, что указывает на то, что анализ проводился через год после начала [спецоперации]», — добавляют авторы.
В МИД РФ в свою очередь не исключили, что утечки секретных документов США могут быть дезинформацией, которая направлена на то, чтобы ввести Россию в заблуждение.
В то же время, как заявил 12 апреля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, у Москвы нет позиции по вопросу о том, по какой причине произошла их утечка.
Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.