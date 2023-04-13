Китай оцифрует систему призыва в армию

Новая система должна быть интегрирована в электронное правительство, ее цель — упростить обмен информацией между военными органами и другими министерствами, говорится в документе. Детали работы новой цифровой системы не уточняются.
Призыву в Китае подлежат мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, срок службы составляет два года. В определенных случаях в армию призывают и женщин.
Службу проходят как в рядах Народно-освободительной армии Китая (НОАК), так и в составе Народной вооруженной полиции. По оценкам, призывники составляют около трети от личного состава, то есть каждый год набирают примерно 400 тыс. новобранцев.
Служба в армии обязательная, но выборочная, то есть набирают далеко не всех и де-факто по конкурсу. Перед призывом военкоматы формируют списки потенциальных призывников и проводят работу по их отбору: организуют медкомиссию, оценивают идеологическо-политическое мировоззрение призывников и их физическую подготовку. На основе тестирований формируется список рекомендованных к прохождению службы.
Военкоматам рекомендуется в первую очередь ориентироваться на выпускников колледжей и высших учебных заведений, в том числе с редкими специальностями, полезными в современном военном деле.
В Китае служба по призыву популярна. Во-первых, это возможность продолжить карьеру в вооруженных силах, служба в которых высоко оплачивается. Во-вторых, так легче строить государственную и партийную карьеру.
С 8 по 10 апреля НОАК провела учения вокруг Тайваня. Помимо авиации, к ним привлеклась авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем «Шаньдун». АУГ зашла в воды Тихого океана к востоку от Тайваня — так китайские вооруженные силы имитировали процесс «блокады острова».
Учения последовали за встречей главы тайваньской администрации Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Такие действия воспринимаются в Пекине как сепаратизм и попытка придачи связям между Тайбэем и Вашингтоном статуса межгосударственных отношений.
12 апреля закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета, одобрил российский Совет Федерации. Его поддержали 163 сенатора, один проголосовал против. Теперь к традиционным формам вручения повесток добавляется рассылка заказным письмом и в электронном виде. Повестки, отправленные заказным письмом, будут считаться врученными в день доставки при наличии отметки почты о доставке письма, электронные — с момента размещения в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, создается электронный реестр повесток. Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее публикации в реестре.