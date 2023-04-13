Заявление Киева о Черном море и решение суда Гааги. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
У Путина «достаточно спокойный» рабочий день без публичных встреч. С докладом президенту выступит генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко.
В Кремле обратили внимание на заявление Киева о демилитаризации Черного моря и его превращении в «море НАТО», указав, что оно основывается на противоречии, потому что «НАТО и демилитаризация — это взаимоисключающие понятия».
«Черному морю никогда не бывать “морем НАТО”, это общее море», — заявил Песков, добавив, что оно должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия для всех прибрежных стран.
Решение суда в Гааге о выплате Москвой $5 млрд Киеву за активы в Крыму сначала нужно проанализировать и уже потом определять дальнейшие действия.
Кремль не следит за ситуацией вокруг Алексея Навального, заявил Песков, комментируя сообщения об ухудшении состояния осужденного и отбывающего наказание.
Пресс-секретарь президента опроверг сообщения западных СМИ о внутренней борьбе между Минобороны и ФСБ. «Я не знаю, на чем основываются такие сообщения, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание автором сути происходящего внутри России».
Песков также подчеркнул, что ему не известно о том, что Путин якобы организовывал встречу министра обороны РФ Сергея Шойгу и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чтобы урегулировать их конфликт.
Арест обвиняемого в шпионаже корреспондента американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича не прерогатива президента, этим занимаются спецслужбы, сказал Песков на вопрос, согласовывал ли Путин данное решение. Представитель Кремля подчеркнул, что журналист был взят с поличным.
Россия осуждает любые провокационные действия третьих стран вокруг Тайваня. «Провоцирование Китая считаем недопустимым».
В графике Путина пока нет новых телефонных контактов с лидером Китая Си Цзиньпином.
Кремль не комментирует письмо президенту от австрийского бизнесмена, экс-председателя совета директоров ГАЗ Зигфрида Вольфа с предложениями о развитии российского автопрома. «Это относится к служебной переписке, мы это не комментируем».