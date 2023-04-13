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14:26 (мск), источник: ТАСС

Заявление Киева о Черном море и решение суда Гааги. Темы брифинга Пескова

Заявление Киева про демилитаризацию Черного моря и решение Гаагского суда о выплате Россией $5 млрд Украине за активы в Крыму стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

У Путина «достаточно спокойный» рабочий день без публичных встреч. С докладом президенту выступит генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко.

О заявлении Киева про Черное море

В Кремле обратили внимание на заявление Киева о демилитаризации Черного моря и его превращении в «море НАТО», указав, что оно основывается на противоречии, потому что «НАТО и демилитаризация — это взаимоисключающие понятия».

«Черному морю никогда не бывать “морем НАТО”, это общее море», — заявил Песков, добавив, что оно должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия для всех прибрежных стран.

О решении суда Гааги

Решение суда в Гааге о выплате Москвой $5 млрд Киеву за активы в Крыму сначала нужно проанализировать и уже потом определять дальнейшие действия.

О состоянии Навального

Кремль не следит за ситуацией вокруг Алексея Навального, заявил Песков, комментируя сообщения об ухудшении состояния осужденного и отбывающего наказание.

О сообщениях про борьбу силовых ведомств

Пресс-секретарь президента опроверг сообщения западных СМИ о внутренней борьбе между Минобороны и ФСБ. «Я не знаю, на чем основываются такие сообщения, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание автором сути происходящего внутри России».

Песков также подчеркнул, что ему не известно о том, что Путин якобы организовывал встречу министра обороны РФ Сергея Шойгу и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чтобы урегулировать их конфликт.

Об аресте Гершковича

Арест обвиняемого в шпионаже корреспондента американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича не прерогатива президента, этим занимаются спецслужбы, сказал Песков на вопрос, согласовывал ли Путин данное решение. Представитель Кремля подчеркнул, что журналист был взят с поличным.

О ситуации вокруг Тайваня

Россия осуждает любые провокационные действия третьих стран вокруг Тайваня. «Провоцирование Китая считаем недопустимым».

В графике Путина пока нет новых телефонных контактов с лидером Китая Си Цзиньпином.

О письме Вольфа про развитие автопрома РФ

Кремль не комментирует письмо президенту от австрийского бизнесмена, экс-председателя совета директоров ГАЗ Зигфрида Вольфа с предложениями о развитии российского автопрома. «Это относится к служебной переписке, мы это не комментируем».

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