WP нашла в утечке документов Пентагона данные о новой гиперзвуковой ракете Китая

Китай испытал в феврале 2023 года новую гиперзвуковую ракету большей дальности, которая, вероятно, способна обойти систему обороны США, пишет The Washington Post со ссылкой на доклад Объединенного разведывательного управления Пентагона, обнаруженный среди секретных документов, которые попали в интернет в первую неделю апреля. Министерство обороны не подтвердило подлинность документа, отмечает газета.
В начале апреля в Сети оказались секретные документы разведслужб и Пентагона (датированы второй половиной февраля 2023 года) по Украине, Южной Корее, Ирану, Китаю, Израилю и другим странам.
В слитых в интернет документах содержалась часть разведданных о прогрессе Китая в области военных технологий, пишет WP. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в конце февраля успешно испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности под названием DF-27, говорится в докладе военной разведки за 28 февраля.
НОАК развернула в 2022 году версии новой ракеты, которая может поражать наземные цели и корабли.
По оценке разведки, DF-27 «обладает высокой вероятностью проникновения в систему противоракетной обороны США».
Газета также приводит данные отчета Министерства обороны США за 2021 год. Согласно им, дальность действия DF-27 составляет от 5000 до 8000 километров, то есть ракета может поразить любую цель в Восточной или Юго-Восточной Азии и других районах Тихого океана, включая Гуам.
Новая ракета обладает способностью «гиперзвукового планирования», чтобы обойти противоракетную оборону США и их союзников. Газета также называет DF-27 большей «убийцей авианосцев», чем предыдущие версии ракеты.
Директор Nuclear Information Project FAS (Федерация американских ученых) Ханс Кристенсен отметил, что DF-27 может быть носителям как атомных, так и обычных боеголовок. Ракету можно рассматривать как стратегическое и тактическое оружие, уточнил он. «Китайцы отказались от своей прежней философии минимального ядерного сдерживания», — сказал Кристенсен.
Россия и Китай вынуждают США ускорить разработку технологии гиперзвукового оружия, заявил в ноябре прошлого года директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США, вице-адмирал Джонни Вулф. Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть вооружение, способное поражать американские военные цели в Тихом океане, заявил в марте 2023 года комитету Палаты представителей по делам вооруженных сил главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер.