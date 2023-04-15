Кулеба озвучил требования Украины к НАТО перед саммитом альянса

«Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО, то это для нас является неприемлемым», — сказал украинский министр во время трансляции на своей странице в соцсети.
Он добавил, что также неприемлемыми Киев сочтёт очередные заявления представителей НАТО о том, что они «в 130-й раз» подтверждают политику открытых дверей для Украины.
По мнению Кулебы, в Вильнюсе члены НАТО должны сделать шаг к вступлению Украины и решить вопрос о гарантиях безопасности для Киева до момента присоединения Украины к альянсу.
Напомним, ранее в МИД Франции заявили, что в данный момент тема присоединения Украины к НАТО не обсуждается.