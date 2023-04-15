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00:52 (мск), источник: Life.ru

Кулеба озвучил требования Украины к НАТО перед саммитом альянса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страну не устроит никакое другое решение грядущего саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс. Эта встреча пройдёт в Вильнюсе 11—12 июля.

Источник: AP 2022

«Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО, то это для нас является неприемлемым», — сказал украинский министр во время трансляции на своей странице в соцсети.

Он добавил, что также неприемлемыми Киев сочтёт очередные заявления представителей НАТО о том, что они «в 130-й раз» подтверждают политику открытых дверей для Украины.

По мнению Кулебы, в Вильнюсе члены НАТО должны сделать шаг к вступлению Украины и решить вопрос о гарантиях безопасности для Киева до момента присоединения Украины к альянсу.

Напомним, ранее в МИД Франции заявили, что в данный момент тема присоединения Украины к НАТО не обсуждается.

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