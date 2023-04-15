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03:52 (мск), источник: © РИА Новости

В Китае объяснили, почему не ждут Блинкена в Пекине

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Китай отказывается разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о, предположительно, разведывательном китайском аэростате, сбитом американскими военными в феврале, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2022

«Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом», — сообщает газета.

Как отмечается, китайские чиновники обеспокоены тем, что администрация Байдена может обнародовать отчет вместе с вещественными доказательствами с аэростата, а его выводы могут быть опубликованы во время поездки Блинкена в Китай. Глава МИД КНР Цинь Ган поднимал этот вопрос перед американцами, присутствовавшими на форуме «Развитие Китая» в марте в Пекине, как сообщили три источника, осведомленные о встрече.

Как пишет издание, один из источников заявил, что министр описал расследование ФБР как еще один пример проблем, которые затрудняют стабилизацию отношений между Китаем и США.

Издание указывает, что некоторые чиновники в США действительно хотят рассекречивания доказательств для публичного обнародования, чтобы показать, что воздушный шар на самом деле вел наблюдение, а конгресс, вероятно, также будет настаивать на обнародовании выводов ФБР.

Газета добавляет, что несколько источников заявили, что Китай также не хотел соглашаться на визит Блинкена из-за недовольства тем, что американские законодатели, в том числе спикер палаты представителей Кевин Маккарти, в апреле встречались с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Как пишет газета, в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что Пекин «решительно против» того, чтобы США использовали инцидент с аэростатом «в политических целях». В диппредставительстве добавили, что Китай «не может не поставить под сомнение» независимость, открытость и прозрачность расследования ФБР.

Ранее на этой неделе Блинкен заявил, что по-прежнему нацелен отправиться с визитом в Пекин, когда для этого «созреют условия».

Визит Блинкена в Пекин, о котором условились Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах на G20 в Индонезии в прошлом году, ранее был отложен на неопределенное время из-за китайского аэростата, который американцы сбили над Атлантическим океаном.

В этой связи координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл ранее заявил, что ближайшие месяцы покажут, можно ли преодолеть дипломатическую паузу, возникшую из-за инцидента с аэростатом, и вернуться к реализации договоренностей лидеров США и КНР о выстраивании предсказуемых и стабильных отношений.

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