14:20 (мск), источник: Ведомости
Эксперты объяснили встречу Путина с военными в Херсонской области и ЛНР
Он продемонстрировал доверие к Вооруженным силам.
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Первая поездка президента Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР с момента их присоединения к России имеет в первую очередь символическое значение, на фоне информации об ожидаемом контрнаступлении украинской армии глава государства хотел показать, что Россия никого не боится, что он доверяет своей армии и берет на себя ответственность, заявил «Ведомостям» политолог Александр Немцев.
Интересным был ход с подаренной военнослужащим копией иконы, которая, по словам президента, когда-то принадлежала одному из самых успешных министров обороны Российской империи, отмечает эксперт. Таким образом Путин выразил уважение военачальникам, говорит Немцев.
При нем происходило «очень активное становление и развитие наших вооруженных сил», отметил Песков. «И эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром III», — сообщил он.
Кроме того, считает Немцев, президент хотел убедиться, что российская армия готова отразить возможное контрнаступление.
Визит в штабы в новых регионах состоялся именно сейчас, так как ожидается попытка активизации украинской армии, говорит военный эксперт Юрий Лямин. «Визит президента нужен, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах, поговорить с командующими — теми, кто непосредственно руководит на месте группировками, посмотреть ситуацию в целом», — сказал он «Ведомостям».
Утром 18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.
В ходе поездки в штаб «Днепр» он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича. В ЛНР президент принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также президент поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон с образом Спаса Нерукотворного.
Путин впервые посетил ЛНР и Херсонскую область с момента их присоединения к России. В конце марта российский президент также впервые побывал в Донбассе, прилетев в Мариуполь на вертолете. Он проехал по городу за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями.