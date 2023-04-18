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14:20 (мск), источник: Ведомости

Эксперты объяснили встречу Путина с военными в Херсонской области и ЛНР

Он продемонстрировал доверие к Вооруженным силам.

Спецоперация на Украине
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Первая поездка президента Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР с момента их присоединения к России имеет в первую очередь символическое значение, на фоне информации об ожидаемом контрнаступлении украинской армии глава государства хотел показать, что Россия никого не боится, что он доверяет своей армии и берет на себя ответственность, заявил «Ведомостям» политолог Александр Немцев.

Интересным был ход с подаренной военнослужащим копией иконы, которая, по словам президента, когда-то принадлежала одному из самых успешных министров обороны Российской империи, отмечает эксперт. Таким образом Путин выразил уважение военачальникам, говорит Немцев.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о копии иконы «Спас Нерукотворный», ею владел Петр Ванновский, который возглавлял военное министерство при императоре Александре III.

При нем происходило «очень активное становление и развитие наших вооруженных сил», отметил Песков. «И эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром III», — сообщил он.

Кроме того, считает Немцев, президент хотел убедиться, что российская армия готова отразить возможное контрнаступление.

Визит в штабы в новых регионах состоялся именно сейчас, так как ожидается попытка активизации украинской армии, говорит военный эксперт Юрий Лямин. «Визит президента нужен, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах, поговорить с командующими — теми, кто непосредственно руководит на месте группировками, посмотреть ситуацию в целом», — сказал он «Ведомостям».

Южное направление критически важно для сухопутной связи Крыма с «материковой» Россией, отмечает военный эксперт Дмитрий Корнев.

Утром 18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.

В ходе поездки в штаб «Днепр» он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича. В ЛНР президент принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

Также президент поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон с образом Спаса Нерукотворного.

Путин впервые посетил ЛНР и Херсонскую область с момента их присоединения к России. В конце марта российский президент также впервые побывал в Донбассе, прилетев в Мариуполь на вертолете. Он проехал по городу за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями.

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