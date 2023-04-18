WSJ: ФБР расследует действия причастной к публикации секретных документов экс-военной

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США (ФБР) инициировало расследование в отношении бывшей военнослужащей ВМС США Сары Билс, в связанной с которой Telegram-канале, как утверждается, были опубликованы несколько засекреченных документов Пентагона. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее данным, масштабы расследования деятельности 37-летней Билс не разглашаются. «Она [Билс] находится под расследованием, но обстоятельства его содержания в настоящее время неясны» — приводит издание слова одного из американских чиновников. Сама Билс, как уточняет газета, утверждает, что не имела доступа к подобной информации и не публиковала засекреченные документы, которые никогда не были в ее распоряжении.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в «пророссийском» аккаунте Donbass Devushka в Telegram 5 апреля были опубликованы четыре секретных документа. Издание указало, что за аккаунтом стоит Билс. Она до конца 2022 года служила на станции авиации ВМС США на острове Уидби. Газете Билс сообщила, что собирала средства и вела подкасты под псевдонимом. По словам Билс, аккаунт, включая ее, ведут 15 человек «по всему миру». Секретные документы, как утверждает Билс, опубликовала не она, а другой администратор. По данным издания, доказательств того, что Билс могла похитить засекреченную информацию, нет.