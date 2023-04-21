Столтенберг: все страны НАТО согласились с тем, что Украина должна войти в альянс

Йенс Столтенберг отметил, что на встрече в Рамштайне страны НАТО обсудят передачу Украине различных типов самолетов. «Что касается самолетов, страны НАТО — Польша, Словакия — уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов, это будет обсуждаться на встрече сегодня», — сказал он (цитата по ТАСС).
Генсек НАТО подчеркнул, что альянс готов принять все необходимые меры для сдерживания атак по украинской территории. «Мы должны постоянно оценивать (военные потребности Украины.— “Ъ”) и постоянно совещаться, но речь идет не только о предоставлении новых систем вооружений, но и о поддержании в рабочем состоянии уже имеющихся систем», — добавил он.
С точки зрения НАТО, указал Столтенберг, боевые действия на Украине превратились в войну на истощение, «а это война логистики и снабжения».
«Возможно, вопросы обеспечения логистики не столь интересны, но от нее сейчас зависит успех на поле боя», — добавил он. Именно поэтому страны НАТО уделяют особое внимание обеспечению поставок запчастей и обслуживанию ранее переданных Украине систем вооружений.
Вчера, 20 апреля, Йенс Столтенберг впервые за 14 месяцев конфликта посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров они провели пресс-конференцию, в ходе которой Столтенберг указал, что странам НАТО необходимо определить перспективу обретения Украиной членства в альянсе. По словам самого Йенса Столтенберга, «полноправное место Украины — в евроатлантической семье» и «со временем эта цель будет достигнута».