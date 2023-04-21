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12:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Столтенберг: все страны НАТО согласились с тем, что Украина должна войти в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после вчерашнего визита в Киев заявил, что все члены альянса согласились с тем, что Украина должна стать его членом. Об этом он заявил по прибытии на встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн. Однако сейчас, по словам генсека, главное внимание страны НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».

Источник: NATO

Йенс Столтенберг отметил, что на встрече в Рамштайне страны НАТО обсудят передачу Украине различных типов самолетов. «Что касается самолетов, страны НАТО — Польша, Словакия — уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов, это будет обсуждаться на встрече сегодня», — сказал он (цитата по ТАСС).

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс готов принять все необходимые меры для сдерживания атак по украинской территории. «Мы должны постоянно оценивать (военные потребности Украины.— “Ъ”) и постоянно совещаться, но речь идет не только о предоставлении новых систем вооружений, но и о поддержании в рабочем состоянии уже имеющихся систем», — добавил он.

С точки зрения НАТО, указал Столтенберг, боевые действия на Украине превратились в войну на истощение, «а это война логистики и снабжения».

«Возможно, вопросы обеспечения логистики не столь интересны, но от нее сейчас зависит успех на поле боя», — добавил он. Именно поэтому страны НАТО уделяют особое внимание обеспечению поставок запчастей и обслуживанию ранее переданных Украине систем вооружений.

Вчера, 20 апреля, Йенс Столтенберг впервые за 14 месяцев конфликта посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров они провели пресс-конференцию, в ходе которой Столтенберг указал, что странам НАТО необходимо определить перспективу обретения Украиной членства в альянсе. По словам самого Йенса Столтенберга, «полноправное место Украины — в евроатлантической семье» и «со временем эта цель будет достигнута».

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