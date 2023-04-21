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14:06 (мск), источник: ТАСС

Отсутствие разговоров о мобилизации и угроза мирового кризиса. Темы брифинга Пескова

Разрыв договора аренды земли, на которой стоит российское посольство в Киеве, возможное новое место работы экс-губернатора Красноярского края Александра Усса и отсутствие в Кремле разговоров «о какой-то там волне мобилизации» стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент России Владимир Путин в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Кроме того, у Путина пройдет «встреча в течение дня».

О «какой-то там волне мобилизации»

В Кремле не идут разговоры «о какой-то там волне мобилизации», также неизвестно о выдаче повесток студентам в вузах: «Первый раз об этом слышу».

«Сейчас идет работа по усовершенствованию и цифровизации системы всей работы военкоматов, связанной с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу».

О новом месте работы Усса

Не исключено, что бывший губернатор Красноярского края будет работать в Совете Федерации.

Об антироссийских санкциях

РФ отдает себе отчет в том, что США и страны Евросоюза активно думают над новыми антироссийскими санкциями.

Россия адаптируется и развивается с учетом опасностей, которые кроются за помыслами недружественных стран.

Не нужно забывать, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций, как мы.

Москва исходит из того, что и нынешние, и возможные дополнительные санкции против РФ будут бить и по мировой экономике, «поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису».

О НАТО и Украине

НАТО продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины — об этой потенциальной угрозе Путин говорил еще задолго до начала специальной военной операции.

«Все это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции исходя из интересов РФ и необходимости обеспечить ее безопасность».

Мы имеем дело с агрессивным блоком [НАТО], который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны.

О разрыве договора с посольством РФ в Киеве

Россия ответит на решение Украины разорвать договор об аренде земельного участка, где находится здание посольства РФ: «Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Поэтому очевидно, что будут соответствующие меры приниматься».

О письме работников футбольного клуба «Томь»

В Кремле пока не могут прокомментировать письмо Путину от работников ФК «Томь» с жалобами на долги по зарплате, увольнения и другие проблемы, поскольку еще не видели это обращение.

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