Отсутствие разговоров о мобилизации и угроза мирового кризиса. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент России Владимир Путин в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Кроме того, у Путина пройдет «встреча в течение дня».
В Кремле не идут разговоры «о какой-то там волне мобилизации», также неизвестно о выдаче повесток студентам в вузах: «Первый раз об этом слышу».
«Сейчас идет работа по усовершенствованию и цифровизации системы всей работы военкоматов, связанной с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу».
Не исключено, что бывший губернатор Красноярского края будет работать в Совете Федерации.
РФ отдает себе отчет в том, что США и страны Евросоюза активно думают над новыми антироссийскими санкциями.
Россия адаптируется и развивается с учетом опасностей, которые кроются за помыслами недружественных стран.
Москва исходит из того, что и нынешние, и возможные дополнительные санкции против РФ будут бить и по мировой экономике, «поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису».
НАТО продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины — об этой потенциальной угрозе Путин говорил еще задолго до начала специальной военной операции.
«Все это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции исходя из интересов РФ и необходимости обеспечить ее безопасность».
Россия ответит на решение Украины разорвать договор об аренде земельного участка, где находится здание посольства РФ: «Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Поэтому очевидно, что будут соответствующие меры приниматься».
В Кремле пока не могут прокомментировать письмо Путину от работников ФК «Томь» с жалобами на долги по зарплате, увольнения и другие проблемы, поскольку еще не видели это обращение.