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17:04 (мск), источник: РБК

Россия выслала более 20 немецких дипломатов

Высылку немецких дипломатов в МИД России назвали зеркальным ответом на решение Германии. В ведомстве утверждают, что Берлин массово отправил домой российских сотрудников.

Источник: РИА "Новости"

Более 20 немецких дипломатов высылают из России в качестве ответной меры на высылку сотрудников российских дипломатических представительств из Германии. Об этом сообщила «РИА Новости» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В МИДе называли высылку немецких дипломатов зеркальным ответом на решение Германии. Как утверждают в ведомстве, Берлин решил массово отправить российских представителей на родину. Кроме того, количество немецких дипломатических представительств будет ограниченно, о чем посол Геза Андреас фон Гайр был уведомлен во время беседы в МИДе еще 5 апреля, сказали в российском ведомстве.

Москва также обвинила Берлин в нарушении обещания не афишировать высылку: немецкая сторона сообщила об этом СМИ, «регулярно используемым ею для организации контролируемых утечек и дезинформационных вбросов».

По данным «РИА Новости», число высланных из Берлина российских дипломатов составляет более 20 человек.

Агентство dpa сообщало, что утром российский правительственный самолет вылетел из Москвы в Берлин со специальным дипломатическим разрешением. Во второй половине дня борт приземлился в российской столице в аэропорту Внуково. Находились ли в самолете российские дипломаты, неизвестно.

Как утверждает источник «РИА Новости» в МИД Германии, прямой перелет из Москвы в Берлин и обратно был связан с обсуждением двумя странами комплектования зарубежных представительств. По его словам, в Берлине и Москве говорили об этом в течение последних недель.

Германия и Россия ранее неоднократно высылали дипломатов. В частности, в апреле прошлого года Берлин отправил домой 40 россиян. Москва в ответ выслала столько же немецких дипломатов.

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