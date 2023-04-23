Лавров отреагировал на отказ в выдаче виз США российским журналистам

«Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что, все-таки, на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался», — сказал дипломат в видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя ведомства Марии Захаровой.
По его словам, страна, которая называет себя самой сильной, умной, свободной и справедливой, струсила.
«В общем-то, сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее», — отметил Лавров.
Дипломат добавил, что МИД придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы.
«Постарайтесь отслеживать то, что мы там будем делать через свои каналы, правду распространяйте. Я убежден, что к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги», — обратился к ним глава ведомства.
Сегодня замглавы МИД Сергей Рябков назвал возмутительным приемом невыдачу виз работникам СМИ для освещения работы российской делегации на Совете Безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Ответ Вашингтону обязательно последует, подчеркнул дипломат.
США начали выдавать визы российской делегации лишь в конце прошлой недели. Лавров в минувшую среду обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН и подчеркнул, что страна выдала визы не всем дипломатам.
Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточен.