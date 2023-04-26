Politico: в Пентагоне удовлетворены уходом Такера Карлсона с Fox News

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Пентагон доволен уходом бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона с телеканала и прекращением с его стороны критики военного ведомства. Об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на источники среди старших офицеров Минобороны США.
«Теперь мы стали лучше без этого человека, оскорбляющего наших военных каждый вечер на глазах у сотен тысяч людей», — цитирует СМИ одного из высокопоставленных сотрудников Пентагона.
«Скатертью дорога», — сказал второй сотрудник Министерства обороны США.
По данным издания, Пентагон выражал недовольство тем, что в начале президентского срока Джо Байдена телеведущий активно критиковал руководство ведомства, а также политику вооруженных сил по вопросу так называемого разнообразия — вовлечения в свои ряды военнослужащих вне зависимости от половой, расовой, сексуальной и иной идентичности. Например, в 2021 году пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подверг Карлсона критике за «сексистские высказывания» в адрес женщин, проходящих военную службу, после того как Байден объявил о разработке новых бронежилетов, адаптированных под женскую анатомию, изменении требований к внешнему виду солдат и офицеров, а также назначении двух женщин-генералов на посты командующих.
Карлсон, принадлежащий к правому крылу Республиканской партии США, известен своей критикой действий американского правительства. Так, он заявлял, что администрация президента Байдена нарушает американское законодательство и ведет необъявленную войну против России в рамках украинского конфликта. Ведущий также отмечал, что глава государства и его администрация намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы поднять цены на энергоносители и получить от этого выгоду. В конце марта текущего года ведущий назвал решение большого жюри в Нью-Йорке предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу «политической чисткой».