США ввели новые санкции против ФСБ за задержание американских граждан

«Сегодня мы объявляем о введении первого пакета санкций против субъектов в России и Иране, которые ранее или в настоящее время удерживают в заложниках или неправомерно задерживают американцев. Эти субъекты в России и Иране пытались использовать американцев в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов», — сообщил чиновник Белого дома на спецбрифинге для журналистов (цитата по ТАСС). Он добавил, что ФСБ «многократно» участвовала в «арестах, расследованиях и заключениях» американских граждан в России.
При этом для некоторых финансовых операций с ФСБ, cледует из генеральной лицензии, допускаются исключения. Ограничения не затронут финансовые операции, связанные «с запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, выданными или зарегистрированными ФСБ для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в России». В качестве условия для исключения из рестрикций подобные операции должны совершаться в соответствии с правилами экспортного контроля США.
ФСБ уже находится в четырех санкционных списках американского Минфина в том числе по обвинению в «кибератаках». Также спецслужба оказывалась в санкционных перечнях в рамках закона «о противодействии противникам США» и «вредоносной иностранной деятельности» со стороны России.