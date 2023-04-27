Тест: cможете ли вы защитить себя от радиации 37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
Главное
Главные новости к вечеру 27 апреля
20:37 (мск), источник: Коммерсантъ

США ввели новые санкции против ФСБ за задержание американских граждан

США вводят санкции против ФСБ РФ и разведки КСИР Ирана «за неправомерное задержание американских граждан», заявили в администрации президента Джо Байдена. Информация о внесении в санкционный список размещена на сайте Минфина США, при этом ведомство сделало несколько исключений из санкционного режима для ряда операций со спецслужбой. В последний раз США ввели санкции против ФСБ в июне 2022 года.

«Сегодня мы объявляем о введении первого пакета санкций против субъектов в России и Иране, которые ранее или в настоящее время удерживают в заложниках или неправомерно задерживают американцев. Эти субъекты в России и Иране пытались использовать американцев в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов», — сообщил чиновник Белого дома на спецбрифинге для журналистов (цитата по ТАСС). Он добавил, что ФСБ «многократно» участвовала в «арестах, расследованиях и заключениях» американских граждан в России.

При этом для некоторых финансовых операций с ФСБ, cледует из генеральной лицензии, допускаются исключения. Ограничения не затронут финансовые операции, связанные «с запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, выданными или зарегистрированными ФСБ для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в России». В качестве условия для исключения из рестрикций подобные операции должны совершаться в соответствии с правилами экспортного контроля США.

ФСБ уже находится в четырех санкционных списках американского Минфина в том числе по обвинению в «кибератаках». Также спецслужба оказывалась в санкционных перечнях в рамках закона «о противодействии противникам США» и «вредоносной иностранной деятельности» со стороны России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лусине Баласян.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сбежавший в Норвегию боец ЧВК «Вагнер» предстанет перед судом
Эрдогану стало плохо в прямом эфире
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкцииФСБ