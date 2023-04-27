Захарова жестко ответила на заявление американского посла

Ранее Трейси в интервью газете «Коммерсант» заявила, что ничего не мешало журналистам пула Лаврова, которые получили американские визы уже после вылета самолета с российской делегацией из Москвы, отправиться в США освещать работу министра в ООН.
«Выдавать визы после того, как срок вылета прошёл, любимый трюк американских властей <…> Все знают массу подобных примеров, а посол США всё равно беззастенчиво распространяет фейки», — написала Захарова.
Она добавила, что российские журналисты не могли «полететь своим ходом, потому что “по сомнительной милости американских властей” прямых рейсов Москва-Нью-Йорк давно нет.
«И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз», — подчеркнула Захарова.
«Линн, Вы как Анналена Бербок и Лиз Трасс, что ли? Не знаете, что такое разворот на 360 градусов и что Чёрное и Балтийское — это разные моря? Либо просто нагло врёте?» — отметила она.
Ранее делегация Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи глава МИД РФ заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент «не забудет и не простит».