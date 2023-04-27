Редкий амурский горал попал в фотоловушку заповедника в Приморье Гору, на которой была сделана запись, называют Олений утес
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Главные новости к вечеру 27 апреля
22:16 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова жестко ответила на заявление американского посла

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Посол США Линн Трейси распространяет фейки, говоря о том, что российские журналисты, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в поездке в США, могли полететь своим ходом после получения виз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее Трейси в интервью газете «Коммерсант» заявила, что ничего не мешало журналистам пула Лаврова, которые получили американские визы уже после вылета самолета с российской делегацией из Москвы, отправиться в США освещать работу министра в ООН.

«Выдавать визы после того, как срок вылета прошёл, любимый трюк американских властей <…> Все знают массу подобных примеров, а посол США всё равно беззастенчиво распространяет фейки», — написала Захарова.

Она добавила, что российские журналисты не могли «полететь своим ходом, потому что “по сомнительной милости американских властей” прямых рейсов Москва-Нью-Йорк давно нет.

«И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз», — подчеркнула Захарова.

«Линн, Вы как Анналена Бербок и Лиз Трасс, что ли? Не знаете, что такое разворот на 360 градусов и что Чёрное и Балтийское — это разные моря? Либо просто нагло врёте?» — отметила она.

Ранее делегация Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи глава МИД РФ заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент «не забудет и не простит».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Исход близок'. Что творится на ключевом участке фронта
'Подрезать русским крылья'. На Западе нашли способ переломить ход СВО
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатияЗахарова Мария