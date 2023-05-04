Захарова заявила, что за все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО в целом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вашингтон, Лондон и страны НАТО в целом отвечают за все действия киевского режима. Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы», — отметила дипломат.
Официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что страны Запада «уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение».
В ночь на среду Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе российского лидера. Военные и спецслужбы оперативно вывели вражеские аппараты из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе.