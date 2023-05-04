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Атака беспилотников на Кремль
10:10 (мск), источник: ТАСС

Захарова заявила, что за все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО в целом

Официальный представитель МИД РФ отметила, что страны Запада «уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вашингтон, Лондон и страны НАТО в целом отвечают за все действия киевского режима. Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы», — отметила дипломат.

Официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что страны Запада «уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение».

В ночь на среду Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе российского лидера. Военные и спецслужбы оперативно вывели вражеские аппараты из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе.

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