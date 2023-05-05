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09:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Небензя признал, что перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка будет очень тяжело

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США никогда не поддержат идею о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Он отметил, что в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой большинства стран—членов международной организации.

Источник: AP 2022

«Чтобы это сделать, необходимо согласие как минимум двух третей стран—членов ООН. В силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело», — рассказал «РИА Новости» Небензя.

Василий Небензя отметил, что американская сторона никогда не согласится на перенос штаб-квартиры, поскольку «для них это и престиж». Постпред считает, что нахождение штаб-квартиры ООН в одном из крупнейших американских городов дает США возможность «злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации, а также немалые деньги». По словам господина Небензи, Нью-Йорк получает $5 млрд в год за счет того, что здесь расположена штаб-квартира ООН, и от того, что в городе живут дипломаты 193 стран.

По словам Василия Небензи, тема переноса штаб-квартиры «периодически возникает и возникала». «В предыдущее мое пребывание здесь в длительной командировке (с 1996 по 2000 год.— “Ъ”) она активно обсуждалась. Многие страны на тот момент требовали от американцев исполнения ими обязанностей страны пребывания организации и говорили о том, что не стоит ли нам перенести организацию в другое место. Назывались даже некоторые города, такие как Бонн, например, который активно предлагал свои услуги, Женева и другие точки», — указал постпред.

Российские дипломаты, чиновники и члены заговорили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в конце апреля. 24 апреля директор департамента международных организаций российского МИДа Петр Ильичев заявил, что Москва бы предпочла видеть штаб-квартиру ООН «в более нейтральной точке», нежели Нью-Йорк. В пример он привел Женеву или Вену.

Причиной обсуждения переноса штаб-квартиры из Нью-Йорка стала невыдача американской стороной виз российским журналистам, которые должны были сопровождать в поездке главу МИД РФ Сергея Лаврова. В Москве уверены, что США не соблюдают условия договоренностей 1947 года, так что штаб-квартиру лучше перенести.

Милена Костерева

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