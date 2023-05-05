Боррель: единственный возможный мирный план по Украине — план Зеленского

«Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского. Китайский план — это просто набор благих пожеланий, это не мирный план. И, конечно, русские не примут украинский план. Мирные планы — это хорошо, но Россия заявляет, что у нее есть военные цели, и она продолжит их достижение, продолжит бомбить. Какой разговор о мирном плане возможен в таких условиях?» — сказал Жозеп Боррель на конференции во Флоренции (цитата по ТАСС).
Боррель отметил, что китайские инициативы критикуют на Западе, так как страна находится на стороне России.
В ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил план мирного урегулирования военного конфликта. Среди пунктов плана — возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплата репараций. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров.
24 февраля МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. В нем в частности, призвали прекратить военные действия и «отказаться от менталитета холодной войны». Киев и Вашингтон раскритиковали инициативу. 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого условился направить в Киев спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию конфликта.