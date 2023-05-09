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08:29 (мск), источник: Life.ru

Британия задумала отправить Украине ракеты большой дальности

Лондон планирует отправить Киеву ракеты большой дальности. Об этом сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на размещённый Международным фондом поддержки Украины документ.

Источник: AP 2022

«В уведомлении о закупках, размещённом Международным фондом поддержки Украины 2 мая, <…> Минобороны Соединённого Королевства попросило “выразить заинтересованность” в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров», — отмечается в материале.

При этом один из британских чиновников уточнил изданию, что окончательное решение ещё не принято. Вместе с тем он не стал раскрывать тип, сроки и количество вооружения, которое планируется поставить Украине. По данным WP, речь идёт о британских крылатых ракетах воздушного базирования Storm Shadow. Информацию о планах направить данное вооружение также подтвердила и американская разведка. Об этом журналисты узнали из документов Пентагона, которые утекли в Сеть.

Ранее Лайф писал, что Украина получит один миллиард евро из Еврофонда мира. Совет Евросоюза одобрил сумму на закупку ракет и 155-мм снарядов, чтобы страна могла «укрепить военные возможности и устойчивость» киевского режима.

Справка
Утечка документов США о конфликте на Украине. Что важно знатьКак документы могли оказаться в Сети, что в них говорится о планах США и как «слив» может повлиять на ход конфликта — в материале RTVI.
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