17:42 (мск), источник: © РИА Новости
В Госдуму внесли законопроект о денонсации ДОВСЕ
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Госдуму внесен проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из записи в базе данных Госдумы.
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Ранее лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен палатой 16 мая.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД) — СССР, Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Чехословакией. Он вступил в силу 9 ноября 1992 года. Договор устанавливал предельные групповые и индивидуальные ограничения по вооружениям и военной технике для стран НАТО и Варшавского договора.
Однако с прекращением существования ОВД, а затем и СССР, и особенно с расширением НАТО, когда в Североатлантический альянс в результате нескольких волн вошли бывшие страны ОВД и республики СССР, договорные механизмы, предназначенные для поддержания баланса сил между двумя военно-политическими союзами, стали утрачивать свое значение. В результате расширения НАТО блок превысил установленные для него Договором уровни по количеству вооружений и техники за счет квот стран бывшего восточного блока. В этих условиях по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, документ был подписан в 1999 году в Стамбуле представителями 30 государств. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, но этого не сделала ни одна из стран НАТО. Практически сразу же после подписания Соглашения об адаптации договора страны НАТО взяли курс на затягивание процесса введения этого документа в действие. Кроме того, страны НАТО игнорировали конкретные российские предложения по выводу ДОВСЕ из кризиса, ограничиваясь обещаниями обсудить их позже, после вступления адаптированного Договора в силу. Помимо того, ряд стран, которые ранее не учитывались в ДОВСЕ, а это Латвия, Литва, Эстония, Словения, Албания и Хорватия отказались присоединяться к ДОВСЕ.
Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».