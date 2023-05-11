В Турции сообщили о скором возобновлении переговоров по зерновой сделке

«Стороны договорились продолжить работы, проводимые Турцией, на техническом уровне в четырехстороннем формате, чтобы Зерновая инициатива могла эффективно продолжать свою деятельность в предстоящий период», — сказано в сообщении.
В министерстве отметили, что двухдневные переговоры по зерновой сделке были конструктивными и полезными. Уточняется, что стороны выразили положительное отношение «к планированию и проведению эвакуационных мероприятий». «Кроме того, был достигнут консенсус в отношении того, что эта операция послужит образцом для эвакуации судов, принадлежащих другим странам», — сказано в сообщении.
По информации источников ТАСС, зерновая сделка может быть вновь продлена на два месяца с учетом предложений России. Накануне, 10 мая, в Кремле отказались от комментариев по перспективам зерновой сделки и предложили дождаться итогов переговоров, которые прошли в Турции 10—11 мая.
В предыдущий раз зерновая сделка была продлена в середине марта на два месяца, до 18 мая. 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что ситуация вокруг соглашения зашла в тупик. Министр указал на нежелание устранять препятствия для экспорта российских удобрений, несмотря на их дефицит, а также подключить Россельхозбанк к SWIFT. В Кремле также называли перспективы продления соглашения «не очень хорошими».
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны, и представителями России и Украины — с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое — по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе — по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.