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11:19 (мск), источник: Ведомости

Рогозин объяснил, почему Россия не уничтожает спутники Starlink

Руководитель группы военно-технических советников «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не уничтожает американские спутники Starlink из-за нежелания «переноса войны в космос». Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Спецоперация на Украине
Источник: Denys_Smyhal / Telegram

По его словам, если Россия уничтожит систему связи противника, то в ответ ликвидируют и ее спутники, страна «потеряет свою космическую группировку».

«Если потребуется грохнуть, физически уничтожить орбитальную группировку противника или противников, всё в совокупности, мы это сделаем очень быстро. У нас есть для этого все необходимые средства. Вопрос только вот в чём: как только мы это сделаем, то есть нападение на космические аппараты с целью выведения их из боевого дежурства, это казус белли, это повод к войне, перенос её уже в космос», — рассказал Рогозин.

Со слов американского предпринимателя Илона Маска, Starlink работает на Украине с конца февраля 2022 г. после начала Россией спецоперации. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников. По последним данным, на конец 2022 г. Киев получил около 24 000 терминалов Starlink. Ранее говорилось, что Украине могут еще поставить около 10 000 терминалов.

В феврале 2023 г. МИД России предупреждал, что объекты гражданской инфраструктуры в космосе, используемые США и их союзниками в ходе конфликта на Украине в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара. Сам Маск заявлял, что не допустит эскалации конфликта из-за Starlink.

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