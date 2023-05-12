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11:30 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России допустил асимметричный ответ на изъятие Польшей средств российского посольства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве лишилось доступа к своим средствам в российских банках. Это стало ответной мерой на блокировку счетов российского посольства в Варшаве. Также МИД предупредил, что в ответ на изъятие Польшей средств со счетов российского посольства, Россия может пойти на асимметричные меры.

Источник: РИА "Новости"

Мария Захарова напомнила, что в марте 2022 года счета посольства Польши в России были заблокированы, а находящиеся на них средства заморожены. Она подчеркнула, что блокировка стала ответом российской стороны на действия польских властей. 23 марта прошлого года российский посол в Польше сообщил о заморозке счета посольства России в Варшаве и изъятии российской недвижимости, в частности здания, где проживали дипломаты.

Комментируя информацию о том, что польская прокуратура изъяла денежные средства со счетов российского посольства и торгового представительства в Варшаве, Захарова указала, что Россия «продолжит добиваться справедливости правовыми средствами».

При этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер.

Мария Захарова
официальный представитель МИД России

10 мая газета Rzeczpospolita сообщила об изъятии польской прокуратурой почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. (суммарно около $1,2 млн) заблокированных ранее на банковских счетах посольства и торгпредства России. Польша признала эти средства вещественными доказательствами и перевела их на свои счета. Газета писала, что посол России в Польше Сергей Андреев не отреагировал на действия польских властей и не опротестовал их в суде, поэтому решение прокуратуры 10 мая окончательно вступило в силу.

29 апреля власти Варшавы прибыли в школу при посольстве РФ, заблокировали ворота и начали процесс изъятия здания. Посольство РФ передало в польский МИД ноту протеста. Диппредставительство РФ заявило, что готово к разрыву дипотношений России с Польшей.

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