МИД России допустил асимметричный ответ на изъятие Польшей средств российского посольства

Мария Захарова напомнила, что в марте 2022 года счета посольства Польши в России были заблокированы, а находящиеся на них средства заморожены. Она подчеркнула, что блокировка стала ответом российской стороны на действия польских властей. 23 марта прошлого года российский посол в Польше сообщил о заморозке счета посольства России в Варшаве и изъятии российской недвижимости, в частности здания, где проживали дипломаты.
Комментируя информацию о том, что польская прокуратура изъяла денежные средства со счетов российского посольства и торгового представительства в Варшаве, Захарова указала, что Россия «продолжит добиваться справедливости правовыми средствами».
10 мая газета Rzeczpospolita сообщила об изъятии польской прокуратурой почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. (суммарно около $1,2 млн) заблокированных ранее на банковских счетах посольства и торгпредства России. Польша признала эти средства вещественными доказательствами и перевела их на свои счета. Газета писала, что посол России в Польше Сергей Андреев не отреагировал на действия польских властей и не опротестовал их в суде, поэтому решение прокуратуры 10 мая окончательно вступило в силу.
29 апреля власти Варшавы прибыли в школу при посольстве РФ, заблокировали ворота и начали процесс изъятия здания. Посольство РФ передало в польский МИД ноту протеста. Диппредставительство РФ заявило, что готово к разрыву дипотношений России с Польшей.