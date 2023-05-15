Британия решила передать Украине дальнобойные ударные дроны

«Сунак объявит о новой военной помощи Украине в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности — с дальностью более 200 километров», — говорится в материале.
Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, где планируются переговоры с британским премьером.
На минувшей неделе стало известно, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения около 250 километров. По данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что эти боеприпасы будут использовать только по целям на территориях, которые Украина считает своими. Власти Луганской Народной Республики за минувшую неделю зафиксировали удары по региону тремя ракетами Storm Shadow.
В Кремле указывали, что поставки оружия Украине странами Запада только затягивают противостояние. Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, США и НАТО уже стали непосредственными участниками конфликта, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров».