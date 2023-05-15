16:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Грузия выдала разрешение на полеты первой российской авиакомпании
Власти Грузии выдали разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в страну с 17 мая.
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Ранее глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили сообщил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все три грузинских аэропорта: Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Названия авиакомпаний он не уточнял.
Рейсы между Грузией и РФ будут выполняться только теми авиакомпаниями и самолетами, которые не попали под санкции. Соответственно, все заявки, поданные в Агентство гражданской авиации, информация и документация, представленные авиакомпаниями, будут подвергаться детальному изучению и проверке различными механизмами в отношении санкций. На сегодняшний день Агентство гражданской авиации Грузии получило заявки от нескольких авиакомпаний на регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией.
12 мая РБК сообщал, что «Азимут» и Georgian Airways готовятся начать полеты между Россией и Грузией на следующей неделе, перед этим надо урегулировать «формальности», отметили в грузинской компании. Оба перевозчика уведомили аэропорт Тбилиси о рейсах из России.
Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний 10 мая, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе говорили, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства. Правительство Грузии приветствовало этот шаг, однако президент страны Саломе Зурабишвили назвала отмену виз провокацией.