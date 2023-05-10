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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин разрешил полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Это следует из указа главы государства. Также МИД России отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. Владимир Путин также отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

Источник: РИА "Новости"

«Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года», — говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Визу будут требовать только у граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы или учебы на срок более трех месяцев. В МИД России также пояснили, что грузины смогут въезжать в страну через открытые для международных перевозок пункты пропуска без виз на срок до 90 дней.

«Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», — сказано в сообщении МИДа. Дипломатические отношения с Россией Грузия разорвала в сентябре 2008 года из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Владимир Путин ввел запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию в июле 2019 года в ответ на протесты в Тбилиси из-за появления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. В том же месяце Минтранс России ввел запрет на полеты в Россию для грузинских авиакомпаний.

По данным «Ъ», в конце 2022 года Москва дала понять, что может возобновить прямые российско-грузинские перелеты, так как Грузия занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине. В январе 2023-го глава МИД России Сергей Лавров говорил, что надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. Его слова поддержал глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили говорила, что не приветствует возобновление авиасообщения с Москвой.

В свою очередь в Евросоюзе призывали Грузию соблюдать авиационные санкции против России, которые ввели в ЕС. В ЕС также напоминали, что странам, поддерживающим обход ограничений против России, грозят вторичные санкции.

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