11:10 (мск), источник: РБК
Захарова ответила на создание телеграм-канала ЦРУ для вербовки россиян
Телеграм-канал ЦРУ для вербовки россиян — удобный ресурс для слежки, заявила РБК официальный представитель МИД России Марии Захарова.
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«Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся», — сказала РБК представитель МИД России Мария Захарова.
16 мая ЦРУ сообщило о создании телеграм-канала для вербовки. В нем опубликовали пропагандистский ролик на русском языке длительностью около двух минут и различные инструкции.
ЦРУ сообщило о планах вербовать россиян, недовольных спецоперацией, в ноябре 2022 года. В посольстве России в США отмечали, что это решение подтверждает враждебный курс Вашингтона, который направлен на «ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов». Позже в Совете Федерации говорили, что под угрозой вербовки со стороны ЦРУ, МИ-6 и украинской разведки могут быть россияне, которые находятся за границей.