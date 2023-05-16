Исследование: как часто россияне посещают музеи Давно ли вы ходили на выставку?
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
Главное
Спецоперация на Украине
11:10 (мск), источник: РБК

Захарова ответила на создание телеграм-канала ЦРУ для вербовки россиян

Телеграм-канал ЦРУ для вербовки россиян — удобный ресурс для слежки, заявила РБК официальный представитель МИД России Марии Захарова.

Источник: AP 2022

«Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся», — сказала РБК представитель МИД России Мария Захарова.

16 мая ЦРУ сообщило о создании телеграм-канала для вербовки. В нем опубликовали пропагандистский ролик на русском языке длительностью около двух минут и различные инструкции.

ЦРУ сообщило о планах вербовать россиян, недовольных спецоперацией, в ноябре 2022 года. В посольстве России в США отмечали, что это решение подтверждает враждебный курс Вашингтона, который направлен на «ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов». Позже в Совете Федерации говорили, что под угрозой вербовки со стороны ЦРУ, МИ-6 и украинской разведки могут быть россияне, которые находятся за границей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Реакция Кремля на заявление о готовности Киева «убивать русских по всему
Зеленский пошутил о русских
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Захарова Мария