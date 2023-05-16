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Спецоперация на Украине
14:35 (мск), источник: ТАСС

Передача «Троицы» РПЦ, итоги расследования в США и ролик ЦРУ. Темы брифинга Пескова

Передача религиозных реликвий Русской православной церкви, доказательства отсутствия вмешательства РФ в выборы в США, а также агитационный ролик ЦРУ стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле.

Ожидаются две встречи с губернаторами по видеосвязи — Андреем Травниковым (Новосибирская область) и Василием Орловым (Амурская область).

О передаче реликвий Церкви

«Разумеется, подобное решение не принимается без координации с теми, с кем необходимо координироваться».

«Главным образом речь идет о гуманитарных соображениях», для верующих «это является большой святыней, укрывать которые в фондах музеев не совсем отвечает чаяниям».

«Это прерогатива в документальном плане, в документальном оформлении министерства культуры». «Безусловно, это согласовывалось с главой государства». «Я уточню еще эту документальную стороны и сообщу вам».

Об итогах расследования «вмешательства РФ» в выборы в США

«Мы еще тогда самым решительным образом отвергали любые обвинения на этот счет».

«Это не первый раз, когда американцы “заряжают” масштабное расследование», которое заканчивается ничем.

Выводы спецпрокурора в США о непричастности России к вмешательству в президентские выборы 2016 года показывают: «лишний раз те, кто занимался расследованием, подтверждают абсурдность тех обвинений» в сторону РФ, которые звучали.

Об обстреле Белгородской области

«Мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем». Спецоперация на Украине «будет продолжаться, чтоб этого не было».

О якобы сбитых ВСУ ракетах «Кинжал»

«Путин неоднократно говорил и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что ракеты “Кинжал” обладают уникальными тактико-техническими характеристиками».

«Что касается использования этих ракет при нанесении ими удара по Киеву — я ничего не могу говорить, это прерогатива министерства обороны».

О якобы запрете госслужащим покидать должности

«Я не могу это подтвердить». «Это утка просто, обычная утка».

О зерновой сделке

«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем».

«В целом контакты продолжаются, они были». «По-прежнему остаются открытыми очень много вопросов, которые касаются нашей части сделки. Сейчас предстоит принятие решения».

О ролике ЦРУ

«Честно говоря, [в Кремле] пока не обращали внимания» на агитационный ролик ЦРУ, призывающий россиян связаться с американской спецслужбой.

«Убежден, что наши специальные службы должным образом мониторят и это [интернет-]пространство тоже, исходя из того, что и ЦРУ, и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории нашей страны».

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