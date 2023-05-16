Передача «Троицы» РПЦ, итоги расследования в США и ролик ЦРУ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле.
Ожидаются две встречи с губернаторами по видеосвязи — Андреем Травниковым (Новосибирская область) и Василием Орловым (Амурская область).
О передаче реликвий Церкви
«Разумеется, подобное решение не принимается без координации с теми, с кем необходимо координироваться».
«Главным образом речь идет о гуманитарных соображениях», для верующих «это является большой святыней, укрывать которые в фондах музеев не совсем отвечает чаяниям».
«Это прерогатива в документальном плане, в документальном оформлении министерства культуры». «Безусловно, это согласовывалось с главой государства». «Я уточню еще эту документальную стороны и сообщу вам».
Об итогах расследования «вмешательства РФ» в выборы в США
«Мы еще тогда самым решительным образом отвергали любые обвинения на этот счет».
«Это не первый раз, когда американцы “заряжают” масштабное расследование», которое заканчивается ничем.
Выводы спецпрокурора в США о непричастности России к вмешательству в президентские выборы 2016 года показывают: «лишний раз те, кто занимался расследованием, подтверждают абсурдность тех обвинений» в сторону РФ, которые звучали.
Об обстреле Белгородской области
«Мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем». Спецоперация на Украине «будет продолжаться, чтоб этого не было».
О якобы сбитых ВСУ ракетах «Кинжал»
«Путин неоднократно говорил и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что ракеты “Кинжал” обладают уникальными тактико-техническими характеристиками».
«Что касается использования этих ракет при нанесении ими удара по Киеву — я ничего не могу говорить, это прерогатива министерства обороны».
О якобы запрете госслужащим покидать должности
«Я не могу это подтвердить». «Это утка просто, обычная утка».
«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем».
«В целом контакты продолжаются, они были». «По-прежнему остаются открытыми очень много вопросов, которые касаются нашей части сделки. Сейчас предстоит принятие решения».
«Честно говоря, [в Кремле] пока не обращали внимания» на агитационный ролик ЦРУ, призывающий россиян связаться с американской спецслужбой.
«Убежден, что наши специальные службы должным образом мониторят и это [интернет-]пространство тоже, исходя из того, что и ЦРУ, и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории нашей страны».