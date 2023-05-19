96 миллионов долларов стоил запуск 32 ракет из ЗРК Patriot.
Отмечается также, что эти американские системы оставили вблизи Киева для защиты украинской столицы от российских ударов по критически важной инфраструктуре.
В статье говорится, что комплексы маломобильны, их способность к передвижению ниже, чем у советских вариантов С-300, поэтому они не были перемещены к линии фронта для прикрытия украинских войск.
Минобороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС), а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства.
До этого стало известно, что американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot был уничтожен в Киеве носителем «Кинжалов» МиГ-31К. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что переданный Украине американский Patriot использовал весь боезапас в попытке сбить одну российскую гиперзвуковую ракету. По его словам, всего было израсходовано 32 ракеты, выпущенных с восьми пусковых установок.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 российских ракет из 18 запущенных. При этом он проигнорировал факт, что США признали поражение как минимум одного Patriot.
18 мая официальный представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх сообщила, что поврежденный в боях на Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot вернулся в строй после ремонта. По ее словам, в этом Вооруженным силам Украины помог Вашингтон.
Военный эксперт Тайлер Роговей в статье для War Zone заявил, что уничтожение или повреждение системы Patriot гиперзвуковой ракетой «Кинжал» не должно вызывать удивления. По его словам, технические характеристики российского вооружения позволяют это сделать.
Эксперт отметил, что системы ПВО, подобные ЗРК Patriot, в любом случае стали бы целью для ударов, поскольку их радары можно обнаружить из-за мощного электромагнитного излучения. Кроме того, даже самая современная модификация комплекса маломобильна, для ее перемещения требуется время.