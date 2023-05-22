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09:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МИД Австрии заявил о необходимости диалога с Россией

Власти Австрии сохраняют неформальный канал общения с Россией и выступают за продолжение диалога с ней, заявил глава австрийского МИДа Александр Шалленберг. Он подчеркнул, что «Россия не исчезла с карты» и является крупнейшим географическим соседом Евросоюза (ЕС) и крупнейшей ядерной державой на планете.

Источник: РИА "Новости"

«Запад должен продолжать переговоры с Россией, и администрация США делает то же самое. Мы несем глобальную ответственность… Москва сидит за столом переговоров во многих международных организациях и является, например, важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей», — пояснил министр в интервью Welt.

Шалленберг при этом выразил мнение, что Москва пока не готова начать переговоры с Киевом.

«Я думаю, что сейчас неподходящее время. Москва сейчас явно не готова к переговорам», — сказал он, отметив, что ЕС необходимо продолжать оказывать военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украине.

Глава МИД Австрии в марте говорил, что Россия всегда будет оставаться важной для Европы и большинство европейских компаний до сих пор продолжают работать в РФ. Он также выступал в защиту австрийского банка Raiffeisen, который продолжает работать в России. В том же месяце Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen закрыть свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в стране. В начала мая Raiffeisen Bank International закрыл корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки».

Лаура Кеффер

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