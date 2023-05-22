Глава МИД Австрии заявил о необходимости диалога с Россией

«Запад должен продолжать переговоры с Россией, и администрация США делает то же самое. Мы несем глобальную ответственность… Москва сидит за столом переговоров во многих международных организациях и является, например, важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей», — пояснил министр в интервью Welt.
Шалленберг при этом выразил мнение, что Москва пока не готова начать переговоры с Киевом.
«Я думаю, что сейчас неподходящее время. Москва сейчас явно не готова к переговорам», — сказал он, отметив, что ЕС необходимо продолжать оказывать военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украине.
Глава МИД Австрии в марте говорил, что Россия всегда будет оставаться важной для Европы и большинство европейских компаний до сих пор продолжают работать в РФ. Он также выступал в защиту австрийского банка Raiffeisen, который продолжает работать в России. В том же месяце Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen закрыть свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в стране. В начала мая Raiffeisen Bank International закрыл корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки».